По всему миру глобальный сбой IT-систем. Не работают аэропорты, авиакомпании, Windows, банки

По всему миру наблюдается глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Из-за чего возникли проблемы в работе банков, аэропортов, "легла" Лондонская биржа и не только.

Все, что известно о сбое, - собрало РБК-Украина в материале РБК-Украина ниже.

Что пока не работает

Операционная система Windows сообщает о проблемах.

Лондонская фондовая биржа не работает из-за киберинцидента.

Рейсы нескольких крупных авиакомпаний США, включая Delta, United и American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant и SunCountry были приостановлены из-за проблем со связью.

Turkish Airlines также приостановила полеты из-за "большого глобального сбоя".

Аэропорт Берлин-Бранденбург в Берлине прекратил работу из-за технических проблем, а также систем аэропортов Испании, Британии Ирландии, Австралии и других стран.

Британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за глобального сбоя.

В Украине был сбой в работе "Новая почта", а также проблемы с Vodafone, Sense Bank и Monobank.

В чем причина

По информации The Verge, в тысячи пользователей Microsoft по всему миру отображается "синий экран смерти" - сообщение системы о критическом нарушении в работе. Предварительно сбой вызвало обновление, подготовленное компанией Crowdstrike, разрабатывающей программное обеспечение для обеспечения кибербезопасности.

Bloomberg также пишет, что банки и авиакомпании по всему миру работают с перебоями после сообщения Microsoft о сбоях.

"Текущее состояние: мы продолжаем прилагать усилия для устранения последствий для нарушенных программ и служб Microsoft 365. Масштаб влияния: эта проблема может повлиять на любого пользователя, пытающегося использовать различные приложения и службы Microsoft 365", - цитирует издание Microsoft.

The Verge пишет, что устройства и серверы, на которых установлено программное обеспечение CrowdStrike, "отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки".

Между тем соучредитель украинского Monobank Олег Гороховский заявил, что по всему миру глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

"Множество компаний в нокдауне", - отметил Гороховский.

Таким образом, сбой задел все продукты Microsoft, что привело к серьезным сбоям в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций, сотовой связи, интернета и т.д.

Где сейчас сбой по миру

Глобальный сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure привел к неполадкам в работе авиакомпаний, аэропортов, СМИ и банков, операторов связи по всему миру. О проблемах сообщается, в частности, в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Турции, Индии и Германии.

США

В частности, из-за проблем со связью полеты приостановили три крупные авиакомпании США: Delta, United и American Airlines. Также столкнулись с проблемами Frontier Airlines, Allegiant и SunCountry.

В целом CNN насчитало отмену как минимум 130 и задержки более 200 рейсов американских авиакомпаний.

Великобритания

Лондонская фондовая биржа сейчас тоже не работает из-за киберинцидента. Также британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за глобального сбоя. Вместе с тем, несколько аэропортов в стране были вынуждены приостановить полеты.

Ирландия

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии Ryanair компания призвала пассажиров прибывать в аэропорты на три часа раньше, ссылаясь на "проблему в ИТ третьей стороны, которая находится вне контроля Ryanair и влияет на все авиакомпании, работающие в сети".

Германия

В Берлине аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил о приостановлении выполнения рейсов из-за технического сбоя.

Испания

Также из-за "сбоя в компьютерной системе" с проблемами столкнулись аэропорты Испании. Поэтому там могут быть задержки рейсов, заявил оператор аэродрома Aena.

Турция

О глобальном сбое, из-за которого возникли проблемы с бронированием билетов и регистрацией на рейсы, также предупредила авиакомпания Turkish Airlines.

Австралия

В Австралии глобальный технический сбой затронул операторов связи, банков и авиакомпаний.

Япония

Японский McDonald's приостановил работу около трети своих ресторанов по всей стране после глобального сбоя систем.

Нидерланды

Сбои в Microsoft также сказались на работе нидерландского аэропорта Схипхол.

Индия

Тем временем в Индии фиксируют массовые задержки авиарейсов, об этом пишут ряд авиакомпаний, в частности IndiGo, Akasa Air и SpiceJet.

Что известно о сбое в Украине

В Госспецсвязи уже отреагировали на проблему. Там пояснили, что сегодня утром ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, функционирующих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon.

"Организации Украины, на которых повлияла отмеченная проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу", - заявили в ведомстве.

Специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:

Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows.

Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrikе.

Найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его.

Перезагрузите компьютер или сервер.

"Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию", - добавляют в Госспецсвязи.