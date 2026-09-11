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Глобальна HyperOS 4 загрожує втратою даних: Xiaomi оновлює перші 7 моделей смартфонів

12:08 11.09.2026 Пт
2 хв
Які гаджети отримають апдейт першими?
aimg Ольга Завада
Глобальна HyperOS 4 загрожує втратою даних: Xiaomi оновлює перші 7 моделей смартфонів Xiaomi розгортає бета-тест на базі Android 17 (фото: Unsplash)
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Xiaomi відкрила глобальне бета-тестування HyperOS 4 - першими нову систему зможуть випробувати власники семи моделей смартфонів. Частина пристроїв уже отримує тестову версію на базі Android 17.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xiaomi.

Список пристроїв та графік виходу прошивки

У першу хвилю глобальної бета-програми включили сім пристроїв компанії:

  • Xiaomi 17;
  • Xiaomi 17 Ultra;
  • Leica Leitzphone powered by Xiaomi;
  • Xiaomi 17T;
  • Xiaomi 17T Pro;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15.

Перші три смартфони зі списку вже мають право на отримання бета-версії оновлення Android 17.

Решта з чотирьох моделей почне отримувати тестову прошивку HyperOS 4 з 17 вересня.

У Xiaomi зазначають, що це лише початковий перелік і список підтримуваних пристроїв незабаром розшириться.

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Ключові нововведення HyperOS 4

Окрім переходу на нову версію Android, оновлення HyperOS 4 приносить низку візуальних і функціональних покращень.

Яких саме?

Новий дизайн: оновлений візуальний стиль Soft Light Glass.

Персоналізація: розширені можливості налаштування головного екрана.

Швидкодія: прискорене завантаження застосунків та розширені функції на базі штучного інтелекту.

Оновлення камери: покращений алгоритм обробки HDR, що забезпечує швидшу роботу та підвищену чутливість додатка "Камера".

Мультимедіа: оптимізоване відтворення відео та загальне підвищення плавності роботи системи.

Як долучитися до тестування: важливе застереження

Власники сумісних пристроїв можуть подати заявку на участь у бета-тестуванні через офіційний застосунок Xiaomi Community.

Водночас у компанії попереджають: після встановлення бета-версії HyperOS 4 через оновлення по повітрю (OTA) повернутися до попередньої стабільної версії системи шляхом звичайного відкату буде неможливо.

Для повернення знадобиться повне очищення пам'яті та прошивка "чистого" ROM через завантажувач (bootloader) смартфона.

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