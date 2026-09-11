Глобальна HyperOS 4 загрожує втратою даних: Xiaomi оновлює перші 7 моделей смартфонів
Xiaomi відкрила глобальне бета-тестування HyperOS 4 - першими нову систему зможуть випробувати власники семи моделей смартфонів. Частина пристроїв уже отримує тестову версію на базі Android 17.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xiaomi.
Список пристроїв та графік виходу прошивки
У першу хвилю глобальної бета-програми включили сім пристроїв компанії:
- Xiaomi 17;
- Xiaomi 17 Ultra;
- Leica Leitzphone powered by Xiaomi;
- Xiaomi 17T;
- Xiaomi 17T Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15.
Перші три смартфони зі списку вже мають право на отримання бета-версії оновлення Android 17.
Решта з чотирьох моделей почне отримувати тестову прошивку HyperOS 4 з 17 вересня.
У Xiaomi зазначають, що це лише початковий перелік і список підтримуваних пристроїв незабаром розшириться.
Xiaomi HyperOS 4 Global Beta Test is OPEN!— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 10, 2026
Ready to be one of the first to experience what's next?
Check your eligibility and join now! Learn more: https://t.co/YOKVM8PeJO#XiaomiHyperOS4Beta #Xiaomi pic.twitter.com/5UiDjDcyhV
Ключові нововведення HyperOS 4
Окрім переходу на нову версію Android, оновлення HyperOS 4 приносить низку візуальних і функціональних покращень.
Яких саме?
Новий дизайн: оновлений візуальний стиль Soft Light Glass.
Персоналізація: розширені можливості налаштування головного екрана.
Швидкодія: прискорене завантаження застосунків та розширені функції на базі штучного інтелекту.
Оновлення камери: покращений алгоритм обробки HDR, що забезпечує швидшу роботу та підвищену чутливість додатка "Камера".
Мультимедіа: оптимізоване відтворення відео та загальне підвищення плавності роботи системи.
Як долучитися до тестування: важливе застереження
Власники сумісних пристроїв можуть подати заявку на участь у бета-тестуванні через офіційний застосунок Xiaomi Community.
Водночас у компанії попереджають: після встановлення бета-версії HyperOS 4 через оновлення по повітрю (OTA) повернутися до попередньої стабільної версії системи шляхом звичайного відкату буде неможливо.
Для повернення знадобиться повне очищення пам'яті та прошивка "чистого" ROM через завантажувач (bootloader) смартфона.