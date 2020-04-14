Глави МЗС України та Канади обговорили розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані

Фото: уламки українського літака (isna.ir)

Сторони скоординували подальші кроки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови зі своїм канадським колегою Франсуа-Філіпом Шампанем обговорили розслідування обставин збиття українського літака МАУ в Ірані, яке сталося в січні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Зазначається, що сторони скоординували подальші кроки, які мають забезпечити повне і прозоре розслідування обставин збиття рейсу PS752.

Крім того, міністри обговорили загрози, які несе світові пандемія COVIDー19, і як їй можна протистояти.

Раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора призначив комплексну комісійну криміналістичну експертизу у справі про авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Експертиза повинна деталізувати причини авіакатастрофи, а також з'ясувати обставини попадання ракети ТОР-М1 літак МАУ.

РБК-Україна писало, що через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження розшифровка бортових самописців збитого в Ірані українського "Боїнга" компанії МАУ відкладається.

Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував з Тегерана в Київ, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Загинуло 176 людей. Корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за знищення лайнера.