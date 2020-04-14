Главы МИД Украины и Канады обсудили расследование авиакатастрофы МАУ в Иране

Фото: обломки украинского самолета (isna.ir)

Стороны скоординировали дальнейшие шаги

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем обсудили расследование обстоятельств сбития украинского самолета МАУ в Иране, которое произошло в январе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что стороны скоординировали дальнейшие шаги, которые должны обеспечить полное и прозрачное расследование обстоятельств сбития рейса PS752.

Кроме того, министры обсудили угрозы, которые несет миру пандемия COVIDー19, и как ей можно противостоять.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора назначил комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу по делу об авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Экспертиза должна детализировать причины авиакатастрофы, а также выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1 самолет МАУ.

РБК-Украина писало, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского "Боинга" компании МАУ откладывается.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибло 176 человек. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.