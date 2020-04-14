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Катастрофа МАУ в Ірані: Офіс генпрокурора призначив комплексну експертизу

Новини » Суспільство     14.04.2020 - 12:44
Катастрофа МАУ в Ірані: Офіс генпрокурора призначив комплексну експертизу
Фото: уламки українського літака (isna.ir)

Також в Офісі генпрокурора наполягають на створенні міжнародної слідчої групи

Офіс генерального прокурора призначив комплексну комісійну криміналістичну експертизу у справі про авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це повідомили в прес-службі ОГП.

Повідомляється, що експертиза повинна деталізувати причини авіакатастрофи, а також з'ясувати обставини попадання ракети ТОР-М1 літак МАУ.

"Також у кримінальному провадженні буде аналізуватися інформація про рейси, які передували вильоту Боїнга-737 з аеропорту Тегерана, планується проведення ряду слідчих та інших процесуальних дій", - повідомили в ОГП.

Крім цього в Офісі генпрокурора наполягають на створенні міжнародної слідчої групи, що суттєво прискорило б і підвищило оперативність розслідування.

При цьому наголошується, що до цих пір залишається невирішеним питання про передачу українській стороні бортових самописців, на яких може міститися надважлива інформація.

Раніше повідомлялося, що з-за пандемії коронавіруса і карантинних обмежень розшифровка бортових самописців збитого в Ірані українського "Боїнга" компанії МАУ відкладається.

Нагадаємо, 6 квітня член комісії іранського парламенту з питань законодавства і юстиції, депутат Хассан Норузі заявив, що іранські військові домоглися гарних результатів", збивши цивільний авіалайнер.

Україна у відповідь заявила, що очікує від Ірану негайних пояснень, чому винних у січневій авіакатастрофі літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) не заарештували.

Зазначимо, Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував з Тегерана в Київ, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Загинуло 176 чоловік. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) взяв на себе відповідальність за знищення лайнера.

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