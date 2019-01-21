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Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти росіян

Новини » Політика    21.01.2019 - 11:17
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти росіян
Ілюстративне фото (УНІАН)

Санкції будуть введені проти 4 росіян і 5 сирійців

Міністри закордонних справ Європейського союзу схвалили нові санкції за застосування хімічної зброї проти 4 громадян Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Також санкції введуть щодо 5 громадян Сирії та однієї сирійської юридичної особи.

Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти росіян

"Міністри закордонних справ ЄС схвалили нові санкції за хімічну зброю. Вони передбачають заморожування активів і заборону на видачу віз для 4 громадян Росії, 5 сирійців і 1 сирійського юридичної особи. Імена будуть опубліковані пізніше сьогодні", - зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії. Так, дія санкцій проти РФ продовжується до 31 липня 2019 року.

РБК-Україна також писало, що посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що в 2019 році слід очікувати розширення канадських санкцій проти Росії.

Додамо, глава Мінфіну США Стівен Мнучін на закритому брифінгу заявив про необхідність зняти санкції з російських компаній олігарха Олега Дерипаски.

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