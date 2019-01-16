В Минфине США заяивли о необходимости ослабления санкций против РФ

Фото: Стивен Мнучин (facebook.com/WhiteHouse)

Министр финансов Стивен Мнучин предложил частично снять санкции с компаний российского олигарха Дерипаски

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин на закрытом брифинге заявил о необходимости снять санкции с российских компаний олигарха Олега Дерипаски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times

Отмечается, что на 90-минутном брифинге для законодателей-демократов и республиканцев министр финансов Стивен Мнучин объяснил решение администрации отменить санкции в отношении трех компаний, контролируемых г-ном Дерипаской: EN +, "Русал "и ОАО "ЕвроСибЭнерго".

В частности, всего за несколько часов до встречи Министерство финансов выпустило заявление, в котором говорилось, что администрация президента США Дональда Трампа предприняла значительные шаги для обеспечения того, чтобы Дерипаска не восстановил свой контроль над тремя компаниями.

"Эти организации претерпевают значительные изменения в реструктуризации и управлении, которые обрывают контроль Дерипаски и значительно уменьшают его право собственности", - заявил Мнучин.

Также он добавил, что казначейство будет бдительно следить за тем, чтобы EN + и "Русал" выполняли эти обязательства.

"Если эти компании не будут соблюдать условия, они столкнутся с очень реальными и быстрыми последствиями, включая повторное введение санкций", - говорил Мнучин.

Демократы брифинг Мнучина сочли неубедительным. Министр в свою очередь сказал журналистам, что он рассмотрит вопрос об отсрочке отмены санкций, чтобы у скептиков в Конгрессе было больше времени для пересмотра решения.

"Русал" является второй по величине в мире алюминиевой компанией, и Мнучин выразил обеспокоенность по поводу ущерба для рынков алюминия, если компания обанкротится. Он также утверждал, что от санкций будут освобождены компании, но ограничения все еще затрагивают Дерипаску.

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси назвала презентацию "одним из худших секретных брифингов, которые мы получили от администрации Трампа", и обвинила Мнучина в "потере времени" Конгресса.

Напомним, в декабре 2018 некоторые санкции решил смягчить Комитет по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Речь о санкциях, которые могут распространяться на делегации стран-участниц, в том числе на Россию.