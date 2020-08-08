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Главу штабу Тіхановської помістили в ізолятор

Мінськ, Субота 08 серпня 2020 22:00
Главу штабу Тіхановської помістили в ізолятор
Фото: Марія Мороз ліворуч (news.tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Також до ГУБОЗіК викликали довірену особу Тіхановської

Главу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської - Марію Мороз - після затримання помістили в Центр ізоляції порушників. Мороз затримали для участі в суді, тому вона пробуде в ізоляторі до понеділка.

Про це заявила прес-секретар виборчого штабу Тіхановської Анна Красуліна, передає білоруське агентство TUT.by.

Також сьогодні до Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією (ГУБОЗіК) викликали представника штабу Тіхановської - Антона Сташевського. Зараз його везуть до Слідчого комітету Білорусі.

Крім того, з 15:00 не виходить на зв'язок довірена особа опонентки Лукашенка - Олег Моїсеєв. Його сьогодн також викликали до ГУБОЗіК.

Красуліна додала, що біля будинку, де живе Тіхановська, чергує велика кількість людей у штатському.

Нагадаємо, Марію Мороз затримали сьогодні біля офісу штабу Тіхановської. Невідомі люди посадили Мороз до мікроавтобусу та відвезли в невідомому напрямку. Це вже друге затримання Мороз за останній тиждень.

Минулого разу Мороз відпустили через декілька годин після затримання; правоохоронці провели з головою штабу Тіхановської роз'яснювальну бесіду.

До того ж у Мінську затримали довірену особу Тіхановської - Андрія Смоленчука, а також його дружину Жанну Мякиш.

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