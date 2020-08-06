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Главу штабу Тіхановської відпустили після роз'яснювальної бесіди

Мінськ, Четвер 06 серпня 2020 13:22
Главу штабу Тіхановської відпустили після роз'яснювальної бесіди
Фото: Марія Мороз зліва (news tut by фото Вадим Замировский)
Автор: РБК-Україна

МВС Білорусі заявило, що затримання не було

Начальницю виборчого штабу і довірену особу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Марію Мороз відпустили після затримання в Мінську. З нею проводили так звану роз'яснювальну бесіду.

Про це повідомили в штабі Тіхановської, передає "Інтерфакс-Захід".

Повідомляється, що Мороз відпустили близько 12:45.

"З нею провели роз'яснювальну бесіду", - повідомили в штабі.

У той же час у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише запросили на бесіду.

Зазначимо, сьогодні стало відомо про затримання Марії Мороз біля посольства Литви в Білорусі. Повідомлялося, що її затримали люди, які представилися співробітниками МВС.

Нагадаємо, раніше Світлана Тіхановська - суперниця чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка від опозиції - заявила про погрози, які надходили їй з українського номеру.

За її словами, невідомий запропонував їй припинити боротьбу на виборах і пригрозив в'язницею.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня, проте дострокове голосування йде з 4 серпня; участь у ньому може взяти будь-який виборець.

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