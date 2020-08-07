ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі затримали ще одного члена штабу головної суперниці Лукашенка

Білорусь, Мінськ, П'ятниця 07 серпня 2020 23:32
У Білорусі затримали ще одного члена штабу головної суперниці Лукашенка
Фото: Світлана Тихановська (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: Артур Родивилов

Андрія Смоленчука затримано сьогодні разом з дружиною

У Мінську затримали довірену особу опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Андрія Смоленчука і його дружину Жанну Мякиш, У неділю, 9 серпня, він мав працювати на виборчій дільниці спостерігачем.

Про це повідомляє TUT.by.

Видання посилається на прес-секретаря Тихановської Анну Красулину. За її словами, їх затримали недалеко від виходу з офісу, причина затримання поки не відома. Зараз затримані перебувають в РУВС Заводського району Мінська.

Нагадаємо, вчора булу затримано голову виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської; Марія Мороз була затримана на виході з посольства Литви.

Через деякий час її відпустили, а Міністерство внутрішніх справ Білорусі спростувало інформацію про затримання і заявило, що Мороз забирали до відділку міліції для роз'яснювальної бесіди.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. ЦВК зареєструвала 5 кандидатів, у тому числі чинного президента Олександра Лукашенка.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся