У Білорусі затримали ще одного члена штабу головної суперниці Лукашенка

Фото: Світлана Тихановська (wikimedia by Serge Serebro)

Андрія Смоленчука затримано сьогодні разом з дружиною

У Мінську затримали довірену особу опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Андрія Смоленчука і його дружину Жанну Мякиш, У неділю, 9 серпня, він мав працювати на виборчій дільниці спостерігачем.

Про це повідомляє TUT.by.

Видання посилається на прес-секретаря Тихановської Анну Красулину. За її словами, їх затримали недалеко від виходу з офісу, причина затримання поки не відома. Зараз затримані перебувають в РУВС Заводського району Мінська.

Нагадаємо, вчора булу затримано голову виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської; Марія Мороз була затримана на виході з посольства Литви.

Через деякий час її відпустили, а Міністерство внутрішніх справ Білорусі спростувало інформацію про затримання і заявило, що Мороз забирали до відділку міліції для роз'яснювальної бесіди.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. ЦВК зареєструвала 5 кандидатів, у тому числі чинного президента Олександра Лукашенка.