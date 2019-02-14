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Голова партії ХДС підтримала прихильників "Північного потоку - 2"

Новини » Політика    14.02.2019 - 05:24
Голова партії ХДС підтримала прихильників "Північного потоку - 2"
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Аннегрет Крамп-Карренбауер виступила на підтримку проекту

Голова Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер підтримала прихильників проекту будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За її словами, Німеччина підтримувала економічні відносини з РФ навіть у піковий період холодної війни.

"Північний потік - 2" для мене, як і для інших, звичайно, не той проект, що я підтримую всім серцем. Однак основоположні рішення вже прийнято, проект не можна повернути назад", - заявила вона.

Крім того, Аннегрет Крамп-Карренбауер розкритикувала загрози з боку США про введення санкцій через будівництво потоку.

"Погрози санкціями - не найкращий спосіб спілкування між друзями і партнерами. США переслідують власні економічні інтереси, що цілком законно", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося ,що представники Європарламенту, Ради ЄС і Єврокомісії погодили проект поправок до газової директиви ЄС, що стосуються проекту "Північний потік-2".

Метою поправок є вдосконалення існуючої газової директиви і забезпечення того, щоб принципи енергетичного законодавства ЄС застосовувалися до всіх газопроводів до і з третіх країн.

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