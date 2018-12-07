Наступницею Меркель на посаді глави ХДС стала Крамп-Карренбауер

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)

Крамп-Карренбауер у другому турі голосування було обрано головою партії

Делегати з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) сьогодні, 7 грудня, у другому турі обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"Новим головою Християнсько-демократичного союзу обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер! Розраховуємо на подальшу потужну підтримку України з боку ХДС і особисто нового лідера найбільшої партії Німеччини", - повідомив він.

DW повідомляє, що за Крамп-Карренбауер віддали свої голоси 517 делегатів, тоді як за її конкурента, колишнього голову парламентської фракції ХДС / ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца - 482 голоси.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель. Вважається, що вона буде продовжувати політику Меркель.

Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель покинула пост лідера партії - Християнсько-демократичного союзу. Зазначимо, що Ангела Меркель очолювала партію протягом 18 років, 13 з них - на посаді канцлера країни.

Як пише Reuters, у політичних колах Німеччини прогнозують, що новий глава партії з великою ймовірністю може стати наступним канцлером Німеччини.

Аннегрет Крамп-Карренбауер раніше запропонувала скоротити постачання газу майбутнього трубопроводу "Північний потік-2".