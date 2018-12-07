ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Наступницею Меркель на посаді глави ХДС стала Крамп-Карренбауер

Новини » Політика    07.12.2018 - 18:13
Наступницею Меркель на посаді глави ХДС стала Крамп-Карренбауер
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)

Крамп-Карренбауер у другому турі голосування було обрано головою партії

Делегати з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) сьогодні, 7 грудня, у другому турі обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"Новим головою Християнсько-демократичного союзу обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер! Розраховуємо на подальшу потужну підтримку України з боку ХДС і особисто нового лідера найбільшої партії Німеччини", - повідомив він.

DW повідомляє, що за Крамп-Карренбауер віддали свої голоси 517 делегатів, тоді як за її конкурента, колишнього голову парламентської фракції ХДС / ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца - 482 голоси.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель. Вважається, що вона буде продовжувати політику Меркель.

Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель покинула пост лідера партії - Християнсько-демократичного союзу. Зазначимо, що Ангела Меркель очолювала партію протягом 18 років, 13 з них - на посаді канцлера країни.

Як пише Reuters, у політичних колах Німеччини прогнозують, що новий глава партії з великою ймовірністю може стати наступним канцлером Німеччини.

Аннегрет Крамп-Карренбауер раніше запропонувала скоротити постачання газу майбутнього трубопроводу "Північний потік-2".

Німеччина не буде пропонувати ввести нові санкції проти РФ, - Маас Німеччина пропонує поширити місію ОБСЄ на Азовське море
Новини України Германия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся