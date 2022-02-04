ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Залужний про загрозу вторгнення РФ: жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 00:20
Залужний про загрозу вторгнення РФ: жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися Фото: головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний (mil.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний прокоментував загрозу вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу".

"Збройними силами України відстежується вся діяльність Збройних сил РФ. Сьогодні вздовж держкордону ми бачимо зосередження техніки та особового складу, які туди продовжують прибувати, а також підрозділи, що здійснюють постійне переміщення", - заявив Залужний.

Він додав, що це стосується і території Криму.

"Якщо проаналізувати стан, в якому ці угруповання знаходяться, то так, це нас турбує, але з іншого боку, якщо подивитися з військової точки зору і проаналізувати можливість здійснення тих чи інших заходів, то такої загрози немає. Це більше схоже на психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися", - запевнив головком ЗСУ.

Раніше ми писали, що головком ЗСУ обговорив з колегою зі США російську ескалацію в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
DAILY
Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"