Залужний про загрозу вторгнення РФ: жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний прокоментував загрозу вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу" .

"Збройними силами України відстежується вся діяльність Збройних сил РФ. Сьогодні вздовж держкордону ми бачимо зосередження техніки та особового складу, які туди продовжують прибувати, а також підрозділи, що здійснюють постійне переміщення", - заявив Залужний.

Він додав, що це стосується і території Криму.

"Якщо проаналізувати стан, в якому ці угруповання знаходяться, то так, це нас турбує, але з іншого боку, якщо подивитися з військової точки зору і проаналізувати можливість здійснення тих чи інших заходів, то такої загрози немає. Це більше схоже на психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися", - запевнив головком ЗСУ.