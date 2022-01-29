Головком ЗСУ обговорив з колегою з США російську ескалацію в Європі
Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі провів телефонну розмову з головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним. Обговорювалася обстановка в плані безпеки в Східній Європі на тлі російської ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Комітету начальників штабів ЗС США.
Міллі і Залужний "обмінялися оцінками мінливої обстановки в сфері безпеки в Східній Європі".
"Україна має право бути незалежною, зберігати територіальну цілісність і суверенітет. Україна відіграє особливо важливу роль у підтримці миру і стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.
При цьому Міллі підтвердив політику США щодо подальшої підтримки незалежної України та її цілей, а також постійні зусилля США щодо зміцнення її здатності забезпечувати власний захист.
Це вже третя телефонна розмова, яку Міллі і Залужний провели в січні.
Нагадаємо, за даними Conflict Intelligence Team, що займається розслідуванням військових конфліктів, російська військова техніка, спрямована на навчання в Білорусі, стала табором у 200 кілометрах на північ від столиці України Києва.
Разом з тим, як повідомили в Міноборони, Росія стягнула до українських кордонів понад 100 тисяч військових. При цьому в ЗСУ заявили, що кількість військових РФ може істотно зрости в будь-який момент.