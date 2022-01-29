Головком ЗСУ обговорив з колегою з США російську ескалацію в Європі

Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі провів телефонну розмову з головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним. Обговорювалася обстановка в плані безпеки в Східній Європі на тлі російської ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Комітету начальників штабів ЗС США.

Міллі і Залужний "обмінялися оцінками мінливої обстановки в сфері безпеки в Східній Європі".

"Україна має право бути незалежною, зберігати територіальну цілісність і суверенітет. Україна відіграє особливо важливу роль у підтримці миру і стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.

При цьому Міллі підтвердив політику США щодо подальшої підтримки незалежної України та її цілей, а також постійні зусилля США щодо зміцнення її здатності забезпечувати власний захист.

Це вже третя телефонна розмова, яку Міллі і Залужний провели в січні.