В НАТО заявили про розширення військової присутності США в Чорному морі

У НАТО прямо зараз є флот у Чорному морі

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил о расширении военного присутствия США и НАТО в Черном море. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, сообщает USnews.

По словам Скапарротти, РФ выступает против американских кораблей в Черном море.

"Мы считаем, что необходимость этого есть. Мы расширили (масштабы своего присутствия в Черном море, - ред.), как и наши союзники. У НАТО прямо сейчас есть флот в Черном море", - добавил Скапарротти.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море из-за российской агрессии.

До этого Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине с модернизацией Вооруженных сил Украины в борьбе с коррупцией для того, чтобы Украина могла стать полноправным членом НАТО.

Добавим, плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, 19 февраля, вошли в акваторию Черного моря.