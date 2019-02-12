У НАТО мають намір наростити військову присутність в Чорному морі

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Альянс продовжить надавати практичну підтримку Україні

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс має намір нарощувати військову присутність в Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, Столтенберг зазначив, що зведення Москвою мосту над Керченською протокою не відповідає нормам права, так як контроль Росії над Кримом був встановлений незаконним шляхом.

"Протиправне затримання українських моряків у листопаді 2018 року і арешт їхніх кораблів тільки посилили наші занепокоєння щодо російських порушень", - сказав Столтенберг.

Також генсек зазначив, що НАТО продовжить надавати практичну підтримку Україні і буде посилювати вплив у Чорноморському регіоні.

Раніше Йенс Столтенберг заявив, що альянс допомагає Україні з модернізацією Збройних сил України у боротьбі з корупцією для того, щоб Україна могла стати повноправним членом НАТО.

Зазначимо, міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу обговорять 18 лютого ситуацію в Україні. На порядку денному буде обговорюватися питання розширення пакету санкцій проти Росії, мобілізація підтримки держав-членів ЄС в контексті звільнення українських моряків.