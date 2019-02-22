ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність НАТО в Чорному морі

Новини » Політика    22.02.2019 - 21:30
Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність НАТО в Чорному морі
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент не виключив подальші можливі агресивні дії Росії в Чорному морі

Президент України Петро Порошенко заявив про необхідность збільшити присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі через російську агресію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента з посиланням на його в інтерв’ю телеканалу FoxNews.

За словами Порошенка, РФ використовує Крим для розміщення там ракет, що дестабілізує регіон.

"Ми маємо посилити присутність кораблів НАТО в Чорному морі. Після незаконної анексії Криму повністю зруйнований баланс сил в Чорному морі", - заявив Порошенко.

Президент не виключив подальші можливі агресивні дії Росії в Чорному морі. 

"Як це було з нападом на українські військові катери. Саме тому присутність кораблів НАТО стане фактором стабілізації", - сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс має намір нарощувати військову присутність в Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм. Зокрема, Столтенберг зазначив, що зведення Москвою мосту над Керченською протокою не відповідає нормам права, так як контроль Росії над Кримом був встановлений незаконним шляхом.

До цього Столтенберг заявив, що альянс допомагає Україні з модернізацією Збройних сил України у боротьбі з корупцією для того, щоб Україна могла стати повноправним членом НАТО.

Додамо, плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, 19 лютого увійшли в акваторію Чорного моря.

Партнери України зацікавлені у створенні багатонаціональних військових підрозділів, - Порошенко Командир буксира "Яни Капу" Мельничук відмовився давати свідчення в РФ
Новини України НАТОЧорне морекорабльагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся