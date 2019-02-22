Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність НАТО в Чорному морі

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент не виключив подальші можливі агресивні дії Росії в Чорному морі

Президент України Петро Порошенко заявив про необхідность збільшити присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі через російську агресію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента з посиланням на його в інтерв’ю телеканалу FoxNews.

За словами Порошенка, РФ використовує Крим для розміщення там ракет, що дестабілізує регіон.

"Ми маємо посилити присутність кораблів НАТО в Чорному морі. Після незаконної анексії Криму повністю зруйнований баланс сил в Чорному морі", - заявив Порошенко.

Президент не виключив подальші можливі агресивні дії Росії в Чорному морі.

"Як це було з нападом на українські військові катери. Саме тому присутність кораблів НАТО стане фактором стабілізації", - сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс має намір нарощувати військову присутність в Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм. Зокрема, Столтенберг зазначив, що зведення Москвою мосту над Керченською протокою не відповідає нормам права, так як контроль Росії над Кримом був встановлений незаконним шляхом.

До цього Столтенберг заявив, що альянс допомагає Україні з модернізацією Збройних сил України у боротьбі з корупцією для того, щоб Україна могла стати повноправним членом НАТО.

Додамо, плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, 19 лютого увійшли в акваторію Чорного моря.