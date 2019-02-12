НАТО допомагає Україні модернізувати ЗСУ та боротися з корупцією, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

За словами генсека, Україна є важливим стратегічним партнером для альянсу

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що альянс допомагає Україні з модернізацією Збройних сил України та у боротьбі з корупцією для того, аби Україна могла стати повноправним членом НАТО. Про це він сказав у ході прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

Генсек підкреслив, що Україна є важливим стратегічним партнером для НАТО.

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Press conference ahead of #NATO Defence Ministers Meeting on 13 & 14 February #DefMin https://t.co/3xorSsImXZ — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 12, 2019

"Україна важливий партнер, ми допомагаємо Україні багатьма способами. Ми допомагаємо їм модернізувати оборонні структури... Ми робимо це, аби допомогти Україні рухатися у напрямку євроатлантичної інтеграції, модернізувати її Збройні сили, і проводити реформи, в тому числі боротися з корупцією", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, президент України Петр Порошенко анонсував, що на наступному тижні підпише зміни в Конституцію щодо фіксації курсу до Європейського союзу та НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект про внесення змін до Конституції про незворотність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Документ уже підписав глава парламенту Андрій Парубій.

Додамо, Порошенко зазначив, що членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності країни.