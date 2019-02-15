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У Чорне море увійде флагман Постійної протимінної групи НАТО

Новини » Політика    15.02.2019 - 11:25
У Чорне море увійде флагман Постійної протимінної групи НАТО
Ілюстративне фото (facebook.com.Andrii Klymenko)

Плавбаза FGS Werra вже увійшов у протоку Босфор і пізніше пришвартувався в Стамбулі

У Чорне море увійде флагман Постійної протимінної групи НАТО №2, корабель комплексного постачання ВМС Німеччини FGS Werra. Про це написав редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку Facebook.

За словами Клименка, вранці в п'ятницю плавбаза FGS Werra увійшов у протоку Босфор і пізніше пришвартувався в Стамбулі.

"Серія із шести плавбаз типу "Ельба" (проект 404), призначених для мобільного забезпечення в море ракетних катерів, торпедних катерів і тральщиків у зоні відповідальності національних військово-морських сил. Основними завданнями цих судів є ремонт, відновлення та діагностика техніки і зброї, забезпечення кораблів пально-мастильними матеріалами, продовольством, боєприпасами і спорядженням, а також при необхідності електроенергією", - написав він.

За інформацією бази даних суден і портів FleetMon, корабель FGS Werra (А 514) довжиною 101 метр і шириною 15 метрів був випущений в 1993 році. Вантажомісткість судна - 3586 тонни.

Раніше Генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що група кораблів НАТО через кілька днів увійде в Чорне море для проведення навчань, і це стане складовою нарощування присутності сил альянсу в цьому регіоні.

Нагадаємо, глава Міністерства оборони України Степан Полторак заявляв, що в 2019 році буде активізовано військово-морське присутність НАТО в Чорному морі.

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