В "Укрзализныце" проходят обыски

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Сейчас обыски проводят в кабинете главы "Укрзализныци".

По информации РБК-Украина от источников, Лященко проходит свидетелем по делу, которое касается закупок, проведенных до его назначения на должность. В ближайшее время в НАБУ сообщат детали.

Названа причина обысков

Как рассказали в УЗ, обыски связаны с закупками для нужд отрасли. Правоохранителям предоставили доступ к домашним и рабочим помещениям сотрудников компании. Сам Лященко уже прокомментировал следственные действия.

"В очередной раз подчеркиваю, что среди моих первоочередных задач на позиции руководителя "Укрзализныци" - преодоление коррупционных схем. Сегодня лично предоставил все разъяснения НАБУ относительно возможных злоупотреблений в закупках. Хотя проверки закупок проводятся за тот период, когда они не входили в зону моей ответственности", - заявил глава УЗ.

В компании также напомнили, что на прошлой неделе правоохранители задержали одного из заместителей закупочного подразделения "Укрзализныци" и провели обыски в компании.

Он подозревается в получении неправомерной выгоды при содействии в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги. За свои услуги он получил новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн гривен. Информацию о возможных злоупотреблениях УЗ передала правоохранителям в апреле 2023 года.

Что известно о Лященко

Евгений Лященко окончил Харьковский университет по специальности "экономическая кибернетика". С октября 2019 года он стал членом правления "Укрзализныци" и отвечал за финансовые вопросы.

Также он занимал должность советника вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины и министра инфраструктуры Украины.

21 марта 2023 года Лященко назначили главой правления "Укрзализныци".