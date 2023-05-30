В "Укрзалізниці" проходять обшуки

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Наразі обшуки проводять у кабінеті голови "Укрзалізниці".

За інформацією РБК-Україна від джерел, Лященко проходить свідком у справі, яка стосується закупівель, проведених до його призначення на посаду. Найближчим часом у НАБУ повідомлять деталі.

Названо причину обшуків

Як розповіли в УЗ, обшуки пов'язані із закупівлями для потреб галузі. Правоохоронцям надали доступ до домашніх та робочих приміщень співробітників компанії. Сам Лященко вже прокоментував слідчі дії.

"Вкотре наголошую, що серед моїх першочергових завдань на позиції керівника "Укрзалізниці" - подолання корупційних схем. Сьогодні особисто надав усі роз'яснення НАБУ щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності", - заявив глава УЗ.

У компанії також нагадали, що минулого тижня правоохоронці затримали одного із заступників закупівельного підрозділу "Укрзалізниці" та провели обшуки в компанії.

Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в укладанні договорів із "потрібними постачальниками" для потреб залізниці. За свої послуги він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн гривень. Інформацію про можливі зловживання УЗ передала правоохоронцям у квітні 2023 року.

Що відомо про Лященка

Євген Лященко закінчив Харківський університет за спеціальністю "економічна кібернетика". З жовтня 2019 року він став членом правління "Укрзалізниці" та відповідав за фінансові питання.

Також він обіймав посаду радника віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України та міністра інфраструктури України.

21 березня 2023 року Лященка призначили головою правління "Укрзалізниці".