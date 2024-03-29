Кулеба предупредил Индию о "красной линии" из-за сотрудничества с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Times of India.
"Наша задача – передать Нью-Дели простое послание. Когда вы решите сотрудничать с Россией, пожалуйста, знайте, что красной линией для Украины является финансирование российской военной машины", - отметил глава МИД Украины.
Он также заявил, что сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии.
"Это не то наследие, которое будет храниться веками. Это наследие, которое испаряется", - отметил министр.
По словам Кулебы, Украина намерена укрепить связи с Индией. Он подчеркнул, что обе страны выиграют от расширения торговых и технологических связей.
"Мы заинтересованы в импорте некоторых видов тяжелого машиностроения, которые производит Индия", - сказал он.
Министр иностранных дел также предложил индийским компаниям участие в послевоенном восстановлении Украины.
"После войны Украина станет одной из крупнейших строек мира. Украина хочет, чтобы индийский бизнес принял в этом участие", - отметил Кулеба.
Визит Кулебы в Индию
В середине марта индийские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кулеба совершит свой первый рабочий визит в индию в конце марта.
Позже Bloomberg сообщил, что Кулеба во время визита в Индию попытается убедить местные власти поддержать мирную инициативу Украины. Также у него запланирована встреча с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
25 марта Кулеба подтвердил, что посетит Индию в конце марта. Он отметил, что его визит в Нью-Дели должен укрепить отношения между странами. Сообщалось, что в ходе визита он проведет встречи с министром иностранных дел для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам.
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