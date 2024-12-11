Главы МИД европейских стран обсудят поддержку Украины и ситуацию в Сирии

Министры иностранных дел европейских стран завтра, 12 декабря, проведут встречу в Берлине. В частности, они планируют обсудить поддержку Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Учитывая драматические события в Сирии за последние несколько дней, для вас не будет сюрпризом, что есть и вторая важная тема, а именно текущие события в Сирии и их влияние на регион и Европу", - отметил пресс-секретарь. Планируется, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок примет своих коллег из Франции, Польши, Испании, Италии, Великобритании. Также участие во встрече примет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.