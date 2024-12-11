ua en ru
Ср, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Очільники МЗС європейських країн обговорять підтримку України та ситуацію в Сирії

Берлін, Середа 11 грудня 2024 15:53
UA EN RU
Очільники МЗС європейських країн обговорять підтримку України та ситуацію в Сирії Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністри закордонних справ європейських країн завтра, 12 грудня, проведуть зустріч у Берліні. Зокрема, вони планують обговорити підтримку України.

Про це заявив прессекретар МЗС Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Зважаючи на драматичні події в Сирії за останні кілька днів, для вас не буде сюрпризом, що є і друга важлива тема, а саме поточні події в Сирії та їх вплив на регіон та Європу", - зазначив прессекретар.

Планується, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийме своїх колег з Франції, Польщі, Іспанії, Італії, Великої Британії. Також участь у зустрічі візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Допомога Україні

Нагадаємо, питання посилення допомоги Україні від європейських країн стало більш актуальним, оскільки у США на виборах президента переміг Дональд Трамп.

Поки що невідомо, чи продовжуватиме Трамп надавати українським захисникам військову допомогу. США від початку повномасштабної війни є основним союзником України у контексті військової допомоги.

Зокрема, вчора, 10 грудня, заступник міністра оборони Польщі Цезар Томчик закликав Німеччину збільшити допомогу Україні, оскільки повернення Дональда Трампа до Білого дому може призвести до скорочення підтримки від США.

При цьому прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголошував, що допомога Україні найближчими місяцями "визначить майбутнє Євросоюзу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Великобританія Польща Війна в Сирії Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України