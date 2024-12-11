Очільники МЗС європейських країн обговорять підтримку України та ситуацію в Сирії

Міністри закордонних справ європейських країн завтра, 12 грудня, проведуть зустріч у Берліні. Зокрема, вони планують обговорити підтримку України.

Про це заявив прессекретар МЗС Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Зважаючи на драматичні події в Сирії за останні кілька днів, для вас не буде сюрпризом, що є і друга важлива тема, а саме поточні події в Сирії та їх вплив на регіон та Європу", - зазначив прессекретар. Планується, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийме своїх колег з Франції, Польщі, Іспанії, Італії, Великої Британії. Також участь у зустрічі візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.