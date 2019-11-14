ГПУ завершила розслідування щодо судді ОАСК Вовка, - Рябошапка

Фото: Павло Вовк (oask gov ua)

Справу передали в суд

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що розслідування відносно судді Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка закінчено, і справа передається до суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рябошапки виданню "Настоящее время".

На питання про те, що сталося зі справою про "плівках Вовка" і що з ним сталося в результаті того, що суд не дозволив ГПУ продовжити терміни розслідування, Рябошапка підтвердив, що розслідування закінчено.

"Відкрили матеріали справи сторонам для ознайомлення, мені здається", - сказав він.

На уточнююче питання, чи передається в суд справа Вовка, Рябошапка відповів позитивно.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя відмовився відсторонити суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка від роботи. 20 серпня суддя Окружного адмінсуду Павло Вовк склав свої повноваження голови ОАСК.