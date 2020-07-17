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У НАБУ підтвердили обшуки в Окружному адмінсуді Києва

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 17:01
У НАБУ підтвердили обшуки в Окружному адмінсуді Києва
Фото: табличка НАБУ (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Деталі обшуків не повідомляються

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило проведення обшуків у приміщенні Окружного адміністративного суду Києва. При цьому деталі обшуків в НАБУ не повідомили.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ в Facebook.

Обшуки проводяться в приміщеннях ОАСК та Державної судової адміністрації.

"Детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки... для вилучення предметів, речей і документів, які можуть мати значення для кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

При цьому в НАБУ пообіцяли повідомити деталі обшуків пізніше.

Раніше РБК-Україна писало, що в ОАСК повідомили про проведення у приміщенні суду обшуків, пов'язаних з розслідуванням справ Майдану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київська міська державна адміністрація затвердила список присяжних Святошинського районного суду Києва, що дає можливість розблокувати розгляд справи про розстріли 48 учасників Евромайдана.

Зазначимо, на початок липня на розгляді в Державному бюро розслідувань перебували 76 справ Майдану.

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