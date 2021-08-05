Голові Харківської облради обрали запобіжний захід у вигляді застави майже в 3 млн гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн гривень. Він зобов'язаний внести цю суму протягом 5 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
"Суд постановив: клопотання детективів (НАБУ - ред.) задовольнити, обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн гривень. Протягом 5 днів він зобов'язаний внести заставу", - сказала суддя ВАКС.
Також суд наклав на Товмасяна ряд зобов'язань. Серед них: з'являтися до суду за першим викликом, не виїжджати з Харківської області і здати закордонні паспорти.
"Термін дії обов'язків визначити на 2 місяці - до 5 жовтня 2021", - додала суддя.
Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну вручили підозру про отримання хабаря в розмірі понад 1 млн гривень.
Відзначимо, до цього в рамках цієї справи підозру отримав перший заступник голови Харківської облради. Його заарештували, але він вийшов з ізолятора під заставу.
Також правоохоронці заарештували спільника першого заступника голови Харківської облради.