Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения в виде залога почти в 3 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. Он обязан внести эту сумму в течение 5 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
"Суд постановил: ходатайство детективов (НАБУ - ред.) удовлетворить, избрать меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. В течение 5 дней он обязан внести залог", - сказала судья ВАКС.
Также суд наложил на Товмасяна ряд обязательств. Среди них: являться в суд по первому вызову, не выезжать из Харьковской области и сдать загранпаспорта.
"Срок действия обязанностей определить на 2 месяца - до 5 октября 2021", - добавила судья.
Напомним, 4 августа Артуру Товмасяну вручили подозрение о получении взятки в размере более 1 млн гривен.
Отметим, до этого в рамках этого дела подозрение получил первый заместитель главы Харьковского облсовета. Его арестовали, но он вышел из изолятора под залог.
Также правоохранители арестовали сообщника первого заместителя главы Харьковского облсовета.