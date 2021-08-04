Голові Харківської облради оголосили підозру в отриманні 1 млн гривень хабаря

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України .

Товмасяна підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 1,05 млн гривень. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу главі облради.

"За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада", - розповіли в НАБУ.

Слідство встановило, що впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.