Справа про мільйонний хабар: спільника чиновника Харківської облради заарештували
Затриманому на хабарі спільнику заступника голови Харківської облради обрали запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю виходу під заставу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Обрано запобіжний захід адвокату - пособнику заступника голови Харківської облради, якого разом з посадовцем викрито на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тисяч гривень неправомірної вигоди від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади", - йдеться повідомленні.
Відповідно до рішення суду, до адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 20.09.2021.
Також суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 713 700 гривень, у разі внесення якої на адвоката буде покладено ряд процесуальних обов’язків.
Нагадаємо, заступника голови Харківської облради і його спільника затримали на хабарі.
Після чого фігурантам повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Згодом, заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід: його взяли під варту з можливістю виходу під заставу.