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Справа про мільйонний хабар: спільника чиновника Харківської облради заарештували

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Харків, Понеділок 26 липня 2021 10:59
Справа про мільйонний хабар: спільника чиновника Харківської облради заарештували Фото: спільника чиновника Харківської облради заарештували (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Затриманому на хабарі спільнику заступника голови Харківської облради обрали запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю виходу під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Обрано запобіжний захід адвокату - пособнику заступника голови Харківської облради, якого разом з посадовцем викрито на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тисяч гривень неправомірної вигоди від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади", - йдеться повідомленні.

Відповідно до рішення суду, до адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 20.09.2021.

Також суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 713 700 гривень, у разі внесення якої на адвоката буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, заступника голови Харківської облради і його спільника затримали на хабарі.

Після чого фігурантам повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Згодом, заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід: його взяли під варту з можливістю виходу під заставу.

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взятка
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