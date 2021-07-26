Справа про мільйонний хабар: спільника чиновника Харківської облради заарештували

Затриманому на хабарі спільнику заступника голови Харківської облради обрали запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю виходу під заставу.

"Обрано запобіжний захід адвокату - пособнику заступника голови Харківської облради, якого разом з посадовцем викрито на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тисяч гривень неправомірної вигоди від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади", - йдеться повідомленні.

Відповідно до рішення суду, до адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 20.09.2021.

Також суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 713 700 гривень, у разі внесення якої на адвоката буде покладено ряд процесуальних обов’язків.