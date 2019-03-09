Глава ВПС США Вілсон подала у відставку

Глава ВПС США Хізер Вілсон вирішила залишити свій пост
Глава ВВС США Хизер Уилсон решила покинуть свой пост и подала в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что сама Уилсон позднее подтвердила информацию о своем намерении уйти в отставку.
"Сегодня я проинформировал президента, что подаю в отставку с поста главы ВВС", - написала она в своем Twitter.
Напомним, ранее сообщалось, что в США после отставки министра обороны Джеймса Мэттиса от этой указанной должности отказались два человека.
Ранее Дональд Трамп заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса.
Кроме того, Трамп выразил недовольство тем, как Мэттис вел дела в Афганистане. В этой связи президент заявил, что Соединенные Штаты должны позволить талибам воевать с боевиками ИГИЛ.
Как писало РБК-Украина, с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США. Американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "великолепен" на этой должности.