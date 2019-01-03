Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com-Jim Mattis)

Трамп висловив невдоволення тим, як Меттіс вів справи в Афганістані

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив з посади міністра оборони Джеймса Меттіса. Про це Трамп повідомив під час засідання уряду в середу у Вашингтоні, передає РБК-Україна з посиланням на АР.

Так, Трамп висловив невдоволення тим, як Меттіс вів справи в Афганістані. У цьому зв'язку президент заявив, що Сполучені Штати повинні дозволити талібам воювати з бойовиками ІДІЛ.

"Президент Дональд Трамп сказав, що він звільнив Джеймса Меттіса з посади міністра оборони. Однак екс-генерал морської піхоти фактично подав у відставку на знак протесту проти рішення Трампа вивести американські війська з Сирії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на урядовому засіданні Трамп зазначив, що виділив Пентагону рекордні кошти з федерального бюджету, і Меттіс тоді просто не міг повірити".

"Але що він (Меттіс, – ред.) зробив для мене?", - запитав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що з 1 січня 2019 року Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США. Американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовий" на цій посаді.