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Білий дім розповів про розбіжності між Трампом і Меттісом

Новини » Політика    24.12.2018 - 16:47
Білий дім розповів про розбіжності між Трампом і Меттісом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Малвані зазначив, що навіть після відставки Меттіса, президент не змінить свого рішення щодо виведення військ з Сирії

Виконуючий обов'язки голови адміністрації Білого дому Мік Малвані заявив, що між президентом Дональдом Трампом і колишнім міністром оборони Джеймсом Меттісом завжди були розбіжності по Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Малвани зазначив, що навіть після відставки Меттіса, президент не змінить свого рішення щодо виведення військ з Сирії.

"Є хоча б один шанс того, що президент змінить своє рішення і змінить курс? Ні, я думаю, що президент сказав народові ще на початку, що не хоче, щоб ми залишалися в Сирії назавжди. Ви бачите кінцевий результат дворічної роботи", - розповів Малвані.

"Вони з Меттісом ніколи не могли прийти до згоди. Президент на початку виборчої кампанії сказав, що хоче втекти із Сирії. Думаю, він заслуговує мати міністра оборони, який би з ним погоджувався", - додав він.

Нагадаємо, 24 грудня був підписаний указ про виведення американських військ з Сирії.

Зазначимо, Трамп заявив, що з 1 січня 2019 року Патрік Shanahan стане виконуючим обов'язки міністра оборони США. Американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовий" на цій посаді.

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Новини України Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиБілий дімСирія
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