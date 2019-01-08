Стала відома кількість вироків "жовтим жилетам"

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Прем'єр Франції назвав загальну кількість вироків

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив, що з початку акцій протесту "жовтих жилетів" суди винесли більше 1 тисячі вироків у справах, пов'язаних з мітингами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FrancetvInfo.

Зазначено, що поліція провела понад 5,6 тисяч затримань з початку акцій протесту.

"У загальній складності було винесено понад 1 тис. вироків, 5,6 тис. затримань провела поліція з початку подій", - сказав він.

За його словами, люди, які розмалювали Тріумфальну арку в Парижі під час протестів, були затримані. За його словами, їх 13 людей, всіх помістили під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Едуард Філіп оголосив про плани покарати людей, які проводять несанкціоновані акції протестів так званих "жовтих жилетів".

Дане рішення Філіп пояснив необхідністю відповіді "на насильницькі дії учасників акцій.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів".