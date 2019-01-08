ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Стала відома кількість вироків "жовтим жилетам"

Новини » Політика    08.01.2019 - 05:39
Стала відома кількість вироків "жовтим жилетам"
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Прем'єр Франції назвав загальну кількість вироків

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив, що з початку акцій протесту "жовтих жилетів" суди винесли більше 1 тисячі вироків у справах, пов'язаних з мітингами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FrancetvInfo.

Зазначено, що поліція провела понад 5,6 тисяч затримань з початку акцій протесту.

"У загальній складності було винесено понад 1 тис. вироків, 5,6 тис. затримань провела поліція з початку подій", - сказав він.

За його словами, люди, які розмалювали Тріумфальну арку в Парижі під час протестів, були затримані. За його словами, їх 13 людей, всіх помістили під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Едуард Філіп оголосив про плани покарати людей, які проводять несанкціоновані акції протестів так званих "жовтих жилетів".

Дане рішення Філіп пояснив необхідністю відповіді "на насильницькі дії учасників акцій.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів".

У Сербії тисячі людей вийшли на мітинг проти президента Макрон закликав протестувальників до діалогу
Новини України ФранціяпротестприговорЖовті жилети
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся