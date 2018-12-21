Білий дім відреагував на заяву Меттіса про відставку

фото: Білий будинок (obamawhitehouse.archives.gov)

Сандерс сказала, що у Меттіса і Трампа "як і раніше хороші відносини", хоча у них різні політичні погляди

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що міністр оборони США Джим Меттіс зробив "правильну і благородну річ", оголосивши про свою відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Повідомляється, що Меттіс написав лист про відставку президенту США Дональду Трампу, в якому зазначив, що йде, "тому що Трамп має право мати міністра оборони, з ким його погляди будуть краще узгоджені". Цей крок послідував після рішення Трампа вивести війська США з Сирії, що, як повідомляється, він зробив всупереч порадам Меттіса та інших радників з національної безпеки.

Сандерс сказала, що у Меттіса і Трампа "як і раніше хороші відносини", хоча у них різні політичні погляди.

"Зрештою, американський народ обрав цю людину головнокомандуючим і для прийняття рішень", - сказав Сандерс.

"Президент слухає всю свою команду з національної безпеки, в яку входить велика група. Він приймає їх поради. І в кінці кінців, він приймає рішення", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про можливості відставки міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Він заявив, що глава Пентагону Джеймс Меттіс може виявитися таким, хто піде з адміністрації Білого дому.

Крім того, у вересні 2018 року New York Times писала, що президент США не задоволений міністром оборони і "втомився від невигідних порівнянь з ним, як з більш зрілим чоловіком". Відставка Мэттиса обговорювалася на тлі чуток про те, що Трамп збирається оновити свою адміністрацію перед виборами в листопаді

Зазначимо, міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що вибори восени 2016 року могла втручатися не тільки Російська Федерація.

Меттіс підкреслив, що уряд Росії несе відповідальність за втручання у вибори президента США. У той же час він зазначив, що вплинути на вибори в США намагалася не тільки Москва.