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Голова "Відродження" вийшов із партії через об’єднання з "Опоблоком"

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 23:03
Голова "Відродження" вийшов із партії через об’єднання з "Опоблоком"
Фото: Віктор Бондар (facebook.com/bondarndm)

Віктор Бондар заявив, що складає з себе повноваження голови і виходить з партії

Народний депутат Віктор Бондар, голова партії "Відродження" заявив, що склав із себе повноваження голови партії і вийшов з цієї політичної сили через незгоду з об’єднанням з "Опозиційним блоком" перед виборами в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата у Facebook.

Бондар повідомив, що відповідні документи вже зареєстровані у Міністерстві юстиції.

"Прийняв рішення про вихід із партії "Відродження" і складання повноважень голови партії. Відповідні документи зареєстровані у Міністерстві юстиції", - написав він.

Зі слів Бондаря, він був проти рішення членів партії "Відродження" об’єднатися з "Опозиційним блоком" для спільного походу на вибори.

"Сьогодні ми побачили бажання окремих депутатів і членів партії об’єднатись з "Опозиційним блоком". Абсолютна більшість депутатів підтримують мою думку і не ввійшли до складу цього об`єднання. По суті, відбулось об’єднання політиків і капіталу півдня і сходу країни. Це не мій шлях!", - написав депутат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Опозиційний блок", партія "Наші" депутата Євгена Мураєва, "Відродження", партія Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса "Довіряй справах" (так звана "партія мерів") і партія "Миру і розвитку" об'єдналися для участі у дострокових виборах у Верховну Раду.

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