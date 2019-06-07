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Глава "Видродження" вышел из партии из-за объединения с "Оппоблоком"

Новости » Выборы 2019    07.06.2019 - 23:03
Глава "Видродження" вышел из партии из-за объединения с "Оппоблоком"
Фото: Виктор Бондарь (facebook.com/bondarndm)

Виктор Бондарь заявил, что слагает с себя полномочия председателя и выходит из партии

Народный депутат Виктор Бондарь, председатель партии "Видродження" заявил, что сложил с себя полномочия главы партии и вышел из этой политической силы из-за несогласия с объединением с "Оппозиционным блоком" перед выборами в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата в Facebook.

Бондарь сообщил, что соответствующие документы уже зарегистрированы в Министерстве юстиции.

"Принял решение о выходе из партии "Видродження" и сложении полномочий председателя партии. Соответствующие документы зарегистрированы в Министерстве юстиции", - написал он.

По словам Бондаря, он был против решения членов партии "Видродження" объединиться с "Оппозиционным блоком" для совместного похода на выборы.

"Сегодня мы увидели желание отдельных депутатов и членов партии объединиться с "Оппозиционным блоком". Абсолютное большинство депутатов поддерживают мое мнение и не вошли в состав этого объединения. По сути, произошло объединение политиков и капитала юга и востока страны. Это не мой путь!" - написал депутат.

Напомним, ранее стало известно, что "Оппозиционный блок", партия "Наши" депутата Евгения Мураева, "Видродження", партия Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса "Доверяй делам" (так называемая "партия мэров") и партия "Мира и развития" объединились для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Виктор БондарьОппоблокПартия "Видродження"
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