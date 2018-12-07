Константинополь вирішив позбавити Онуфрія титулу митрополита Київського

Фото: предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (УНІАН)

Після проведення Об'єднавчого собору та обрання нового глави української церкви Онуфрія позбавлять титулу митрополита Київського

Константинопольський патріархат прийняв рішення позбавити Онуфрія титулу митрополита Київського після проведення Об'єднавчого собору та обрання нового предстоятеля Української церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист патріарха Варфоломія, який опублікував митрополит УПЦ (МП) Олександр (Драбинко).

В опублікованому перекладі листа Вселенський патріарх Варфоломій повідомив митрополиту Онуфрію, що в Константинополі вважають, що він носить титул Київського митрополита незаконно і після обрання нового глави єдиної української церкви остаточно перестануть вважати його главою Київської митрополії.

"Ми хотіли довести до відома вашого Високопреосвященства, попередньо прийняті рішення Матері Церкви щодо призначених нами в Київ екзархів, але, на жаль, ви відмовилися взаємодіяти з ними... Звертаючись до вас як "Високопреосвященний митрополит Київський", у формі ікономії і милості, ми повідомляємо вам, що після виборів предстоятеля української церкви органом, який буде складатися з кліриків і мирян, ви не зможете екклезіологічно і канонічно носити титул митрополита Київського, який, ви все одно носите зараз в порушення описаних умов офіційних документів 1686 року", - йдеться в листі.

У листі Варфоломій також просить Онуфрія та ієрархію Московського патріархату не розривати зв'язок з колишнім митрополитом Київським Філаретом і колишнім архієпископом Львівським Макарієм та їх кліриками.

"Ми також просимо вас і вашу ієрархію бути в спілкуванні з колишнім митрополитом Київським Філаретом і колишнім архієпископом Львівським Макарієм та іншими з ними, оскільки вони були в повній мірі відновлені нами в архієрейство, але не на своїх посадах і титулах, через наше позитивне рішення на апеляційні прохання, які вони неодноразово надсилали нам", - йдеться в повідомленні Варфоломія.

При цьому Онуфрій може брати участь у виборах нового глави української автокефальної церкви.

Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко оголосив, що Об'єднавчий архієрейський собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня.

Відзначимо, 5 грудня була оприлюднена частина проекту статуту Автокефальної церкви на чолі з митрополитом. Філарет заявляв про те, що помісну церкву повинен очолити патріарх і інший статус українську сторону не влаштує. В рамках підготовки до створення нової церкви Вселенський патріархат прийняв ієрархів УПЦ Київського патріархату і УАПЦ.