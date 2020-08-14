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Тіхановська записала ще одне звернення: ситуація критична

Вільнюс, П'ятниця 14 серпня 2020 12:07
Тіхановська записала ще одне звернення: ситуація критична
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Україна

Тіхановська закликала зупинити насильство на вулицях

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська виступила з ще одним відеозверненням. Вона закликала зупинити насильство на вулицях.

Звернення опубліковано на YouTube-каналі її чоловіка Сергія Тіхановського.

"Ми завжди говорили про те, що захищати наш вибір треба тільки законними, ненасильницькими способами. А мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила на криваву бійню. Ситуація критична", - заявила Тіхановська.

Вона додала, що для прихильників змін людське життя залишається найвищою цінністю.

"Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог", - додала вона.


Нагадаємо, наступного дня після виборів президента Білорусі Тіхановська подала до місцевого ЦВК скаргу на попередні результати; в будівлі її утримували кілька годин, після чого влада вивезла її до Литви.

Далі почали з'являтися її відеозвернення із закликом припинити протести в Білорусі; передбачається, що ці записи були зроблені під час того, як її утримували в ЦВК.

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