Тіхановська записала ще одне звернення: ситуація критична

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)

Тіхановська закликала зупинити насильство на вулицях

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська виступила з ще одним відеозверненням. Вона закликала зупинити насильство на вулицях.

Звернення опубліковано на YouTube-каналі її чоловіка Сергія Тіхановського.

"Ми завжди говорили про те, що захищати наш вибір треба тільки законними, ненасильницькими способами. А мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила на криваву бійню. Ситуація критична", - заявила Тіхановська.

Вона додала, що для прихильників змін людське життя залишається найвищою цінністю.

"Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог", - додала вона.



Нагадаємо, наступного дня після виборів президента Білорусі Тіхановська подала до місцевого ЦВК скаргу на попередні результати; в будівлі її утримували кілька годин, після чого влада вивезла її до Литви.

Далі почали з'являтися її відеозвернення із закликом припинити протести в Білорусі; передбачається, що ці записи були зроблені під час того, як її утримували в ЦВК.