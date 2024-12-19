Глава разведки Эстонии: НАТО придется сдерживать Россию еще 10-20 лет

"Задачей НАТО на ближайшие 10-20 лет будет сдерживание России, чтобы у нее не возникало глупых идей о военном наступлении на Запад", - отметил Розин.

Он уточнил, что такая задача является выполнимой, но ее должны серьезно воспринимать на Западе. Также необходимы инвестиции в оборонный сектор.

"Военные планы НАТО и стран должны быть надежными, реальными и подкрепляться реальными ресурсами, касающимися присутствия войск, подразделений, боеприпасов. Если мы правильно выполним домашнее задание, то сможем сдерживать Россию", - считает руководитель Департамента внешней разведки Эстонии.

По словам Розина, ему трудно представить, что Россия в ближайшее время будет вести мирные переговоры с Украиной. При этом Москва попытается “ограничить деятельность НАТО, инфраструктуру НАТО и присутствие войск в непосредственной близости от РФ”.