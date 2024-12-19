Голова розвідки Естонії: НАТО доведеться стримувати Росію ще 10-20 років

"Завданням НАТО на найближчі 10-20 років буде стримування Росії, щоб у неї не виникало дурних ідей про військовий наступ на Захід", - зазначив Розін.

Він уточнив, що таке завдання є здійсненним, але його повинні серйозно сприймати на Заході. Також необхідні інвестиції в оборонний сектор.

"Військові плани НАТО і країн повинні бути надійними, реальними і підкріплюватися реальними ресурсами, що стосуються присутності військ, підрозділів, боєприпасів. Якщо ми правильно виконаємо домашнє завдання, то зможемо стримувати Росію", - вважає керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

За словами Розіна, йому важко уявити, що Росія найближчим часом буде вести мирні переговори з Україною. При цьому Москва спробує "обмежити діяльність НАТО, інфраструктуру НАТО і присутність військ у безпосередній близькості від РФ".