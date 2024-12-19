Голова розвідки Естонії: НАТО доведеться стримувати Росію ще 10-20 років

Північноатлантичному альянсу доведеться продовжувати стримування Росії ще протягом 10-20 років. Це необхідно, щоб Москва не вирішила напасти на НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю для Reuters заявив керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.
"Завданням НАТО на найближчі 10-20 років буде стримування Росії, щоб у неї не виникало дурних ідей про військовий наступ на Захід", - зазначив Розін.
Він уточнив, що таке завдання є здійсненним, але його повинні серйозно сприймати на Заході. Також необхідні інвестиції в оборонний сектор.
"Військові плани НАТО і країн повинні бути надійними, реальними і підкріплюватися реальними ресурсами, що стосуються присутності військ, підрозділів, боєприпасів. Якщо ми правильно виконаємо домашнє завдання, то зможемо стримувати Росію", - вважає керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.
За словами Розіна, йому важко уявити, що Росія найближчим часом буде вести мирні переговори з Україною. При цьому Москва спробує "обмежити діяльність НАТО, інфраструктуру НАТО і присутність військ у безпосередній близькості від РФ".
Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, міністр оборони Фінляндії Анті Хяккянен наголошував, що Росія продовжить залишатися загрозою для країн Європи навіть після завершення війни в Україні.
При цьому начальник Об'єднаного штабу Сил оборони Естонії Вахур Карус ще у вересні наголошував, що в разі нападу Росії його країна має право вдарити по російській території, а не тільки оборонятися.
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