РФ останется угрозой для Европы и после завершения войны в Украине, - Минобороны Финляндии

Россия продолжит быть угрозой для европейских стран даже после того, как война в Украине завершится. Москва может применить против Европы военную силу.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Анти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Россия вместе со своими союзниками останется опасным игроком в Европе даже после войны в Украине, и мы не можем исключить возможность угрозы европейским странам с применением военной силы", - подчеркнул глава Минобороны.

Стоит заметить, что протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией составляет чуть более 1271 километра.

Финские власти после начала полномасштабной войны против Украины приняли решение о вступлении в НАТО. Официально Финляндия стала частью Североатлантического альянса в прошлом году.