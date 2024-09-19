Эстония может ударить по территории РФ в случае угрозы войны с НАТО, - начальник штаба

Новый план Североатлантического альянса предусматривает, что в случае нападения России, Эстония имеет право ударить в ответ по территории агрессора.

Об этом заявил начальник Объединенного штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам генерал-майора, до определенного момента, оборонный план НАТО предусматривал, что армия Эстонии должна была самостоятельно противостоять россиянам около 10 дней, пока придет помощь союзников по Альянсу.

Однако новый план НАТО, по его словам, заключается в том, что в случае нападения на Эстонию, армия страны имеет право разгромить войска россиян на их собственной территории. В частности, имеются в виду удары по местам дислокации российских войск, которые собираются атаковать Эстонию.

"Это огромное изменение. Это то изменение, которое война в Украине принесла многим союзникам по НАТО. Мы больше не можем ждать, когда нас ударят кувалдой по голове, но мы должны быть первыми, чтобы иметь возможность делать определенные вещи", - сказал Карус.