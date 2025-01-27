Глава Пентагона: Трамп подпишет указ о "Железном куполе" для США

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время подписать еще больше указов, которые касаются оборонной сферы. Один из них - о "Железном куполе" для США.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"На подходе еще несколько исполнительных указов, которые мы полностью поддерживаем. Об устранении DEI (политики многообразия, равноправия и инклюзивности - ред.) в Пентагоне, о восстановлении военнослужащих, которые были вытеснены из-за мандатов COVID, о "Железном куполе", - отметил Хегсет. Он добавил, что подписание новых указов Трампом "происходит быстро". The Hill напоминает, что с момента вступления в должность Трамп подписал множество указов, в том числе о восстановлении военнослужащих, которые были уволены из армии за отказ от вакцинации от COVID-19. Они получат свое прежнее звание и полное денежное довольствие со льготами. Трамп также планирует подписать указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.