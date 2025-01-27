Глава Пентагону: Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США

Президент США Дональд Трамп планує найближчим часом підписати ще більше указів, які стосуються оборонної сфери. Один з них - про "Залізний купол" для США.

Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"На підході ще кілька виконавчих указів, які ми повністю підтримуємо. Про усунення DEI (політики різноманіття, рівноправності та інклюзивності - ред.) у Пентагоні, про відновлення військовослужбовців, які були витіснені через мандати COVID, про "Залізний купол", - зазначив Хегсет.

Він додав, що підписання нових указів Трампом "відбувається швидко".

The Hill нагадує, що з моменту вступу на посаду Трамп підписав велику кількість указів, зокрема про поновлення військовослужбовців, яких було звільнено з армії через відмову від вакцинації від COVID-19. Вони отримають своє колишнє звання і повне грошове забезпечення з пільгами.

Трамп також планує підписати указ, що забороняє трансгендерам служити в армії.