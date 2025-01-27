Глава Пентагону: Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США
Президент США Дональд Трамп планує найближчим часом підписати ще більше указів, які стосуються оборонної сфери. Один з них - про "Залізний купол" для США.
Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
"На підході ще кілька виконавчих указів, які ми повністю підтримуємо. Про усунення DEI (політики різноманіття, рівноправності та інклюзивності - ред.) у Пентагоні, про відновлення військовослужбовців, які були витіснені через мандати COVID, про "Залізний купол", - зазначив Хегсет.
Він додав, що підписання нових указів Трампом "відбувається швидко".
The Hill нагадує, що з моменту вступу на посаду Трамп підписав велику кількість указів, зокрема про поновлення військовослужбовців, яких було звільнено з армії через відмову від вакцинації від COVID-19. Вони отримають своє колишнє звання і повне грошове забезпечення з пільгами.
Трамп також планує підписати указ, що забороняє трансгендерам служити в армії.
"Залізний купол"
Варто зауважити, що "Залізний купол" - це ізраїльська система протиракетної оборони. Вона призначена для знищення некерованих тактичних ракет або ракет реактивних систем залпового вогню.
Ізраїль активно використовує таку систему для того, щоб захищатися від ракет, які запускають бойовики ХАМАС, "Хезболли", а також єменські "хусити".
Також такі системи можуть збивати літаки на висоті до 10 кілометрів.
До слова, раніше експерт центру Мілітарний Юрій Збанацький розповів у коментарі РБК-Україна, чи підійшла б система "Залізний купол" Україні.
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