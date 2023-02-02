"Железный купол". Смогла ли бы система ПРО закрыть небо Украины: мнение экспертов
Система "Железный купол" предназначена для защиты близкой контактной зоны. Система могла бы защитить центральный район Киева - Банковую, но не прифронтовые города.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт центра Милитарный Юрий Збанацкий.
По его словам, "Железный купол" подходит для перехвата ракет РСЗО или неуправляемых тактических ракет. Однако для прикрытия каких-либо крупных районов эта система не подходит.
"Ими можно закрыть какую-нибудь небольшую зону, например, от крылатых ракет. "Железный купол" может нам и нужен, но в небольшом количестве. Буквально для прикрытия центральных районов столицы", - заявил эксперт.
Он также отметил, что для прифронтовых городов эти системы не подходят.
"Потому что с той интенсивностью как прилетает, например по Херсону, эта ПВО просто не сможет справиться с таким количеством снарядов, выпускаемых оккупантами ракет", - рассказал он.
В свою очередь военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что "Железный купол" не защищает от баллистических ракет, с которыми сейчас у нас проблемы.
"А так, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, то именно от крылатых ракет эта система может защищать. Но есть еще один нюанс. У "Железного купола" есть сложности с интеграцией в чужеродные системы ПВО. И эти сложности даже больше чем у ЗРК Patriot. Поэтому целесообразность размещения у нас "Железного купола" несколько сомнительна", - заявил Коваленко.
Однако он добавил, что если Израиль все же примет такое решение, то почему бы Украине не получить "Железный купол".
"Будем благодарить и думать, как их интегрировать сначала и в любом случае использование ему мы обязательно найдем", - заявил он.
Что такое "Железный купол"
Передвижная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.
Система "Железный купол" способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. При этом с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные беспилотники.
Кроме того, система способна поражать самолеты на высоте до 10 км.
Фото: система "Железный купол" (wikipedia.org)
Напомним, ранее СМИ сообщали, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает возможность передачи Украине противоракетного комплекса "Железный купол".
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