"Железный купол". Смогла ли бы система ПРО закрыть небо Украины: мнение экспертов

Система "Железный купол" предназначена для защиты близкой контактной зоны. Система могла бы защитить центральный район Киева - Банковую, но не прифронтовые города.

По его словам, "Железный купол" подходит для перехвата ракет РСЗО или неуправляемых тактических ракет. Однако для прикрытия каких-либо крупных районов эта система не подходит.

"Ими можно закрыть какую-нибудь небольшую зону, например, от крылатых ракет. "Железный купол" может нам и нужен, но в небольшом количестве. Буквально для прикрытия центральных районов столицы", - заявил эксперт.

Он также отметил, что для прифронтовых городов эти системы не подходят.

"Потому что с той интенсивностью как прилетает, например по Херсону, эта ПВО просто не сможет справиться с таким количеством снарядов, выпускаемых оккупантами ракет", - рассказал он.

В свою очередь военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что "Железный купол" не защищает от баллистических ракет, с которыми сейчас у нас проблемы.

"А так, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, то именно от крылатых ракет эта система может защищать. Но есть еще один нюанс. У "Железного купола" есть сложности с интеграцией в чужеродные системы ПВО. И эти сложности даже больше чем у ЗРК Patriot. Поэтому целесообразность размещения у нас "Железного купола" несколько сомнительна", - заявил Коваленко.

Однако он добавил, что если Израиль все же примет такое решение, то почему бы Украине не получить "Железный купол".

"Будем благодарить и думать, как их интегрировать сначала и в любом случае использование ему мы обязательно найдем", - заявил он.

Что такое "Железный купол"

Передвижная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Система "Железный купол" способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. При этом с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные беспилотники.

Кроме того, система способна поражать самолеты на высоте до 10 км.

Фото: система "Железный купол" (wikipedia.org)