Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов

"Я рад, что США объявит следующий пакет оборонной помощи Украине, который составляет 200 миллионов долларов", - сказал глава Пентагона.

Этот пакет включает также боеприпасы 155-мм и 105-мм, а также "совершенно новые системы противовоздушной обороны, которые будут в скором времени доставлены в Украину".

Кроме того, добавил Остин, в оборонный пакет от Штатов войдут ракеты, воздушные боеприпасы, противотанковое оружие, и "необходимое вооружение для борьбы с российскими дронами"

"Таким образом, общее обязательство Америки будет составлять 43 миллиарда долларов с начала войны", - заявил глава Пентагона.

Помощь США для Украины

Напомним, недавно Конгресс США не стал вносить новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете - вопросы планируют обсудить отдельно. Кроме этого, в отставку отправили сторонника помощи Украине спикера Кевина Маккарти.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах поставки оружия Украине, а у Байдена, по информации СМИ, ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

На днях The Telegraph написал, что Байден собирается просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.

Также сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.

Вчера в СМИ появилась информация, что Штаты 11 октября объявят о новом пакете военной помощи для Украины на 200 млн долларов. В него войдут снаряды для HIMARS и вооружение для ПВО.