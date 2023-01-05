Глава Пентагона обсудил удары РФ по Украине с министром обороны Израиля

Глава Пентагона США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Одной из тем обсуждений была война России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

"Министр обороны Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант также обсудили неспровоцированную войну России в Украине, включая жестокие ракетные удары и атаки дронами на энергетическую инфраструктуру Украины и гражданские объекты", - рассказал Райдер. По его словам, в ходе переговоров министры подняли вопрос дестабилизирующих действий Ирана в регионе. Остин также пригласил израильского министра посетить Соединенные Штаты Америки.