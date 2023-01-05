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Голова Пентагону обговорив удари РФ по Україні з міністром оборони Ізраїлю

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Вашингтон, Четвер 05 січня 2023 20:59
Голова Пентагону обговорив удари РФ по Україні з міністром оборони Ізраїлю Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Пентагону США Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом. Однією з тем обговорень була війна Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC, про це заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

"Міністр оборони Остін та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант також обговорили неспровоковану війну Росії в Україні, включаючи жорстокі ракетні удари та атаки дронами на енергетичну інфраструктуру України та цивільні об'єкти", - розповів Райдер.

За його словами, під час переговорів міністри порушили питання дестабілізуючих дій Ірану в регіоні. Остін також запросив ізраїльського міністра відвідати Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв подумати, де він може допомогти у питанні постачання ППО до нашої країни.

Також ми писали, що, за словами представника Держдепу, США спільно з Ізраїлем шукають способи завадити Ірану передавати дрони Росії.

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