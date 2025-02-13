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Глава Пентагона "не заметил" агрессии РФ против Украины с 2016 по 2020 год

Брюссель, Четверг 13 февраля 2025 19:19
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Глава Пентагона "не заметил" агрессии РФ против Украины с 2016 по 2020 год Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны США Пит Хегсет считает, что Россия не вела боевые действия против Украины в период с 2016 по 2020 год. Российской агрессии тогда якобы не было.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Пентагона заявил на пресс-конференции.

Министр обороны США обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин "реагирует на силу". В 2014 году он вторгся в Крым и это произошло "не при президентстве Дональда Трампа".

"За четыре года не было российской агрессии с 2016 по 2020 год. В 2022 году Владимир Путин совершил агрессию против Украины. Опять же, не тогда, когда президент Трамп был президентом Соединенных Штатов", - добавил Хегсет.

Поэтому, как отметил глава Пентагона, любые предположения, что Трамп занимается чем-то другим, кроме переговоров с позиции силы, - ложные.

"У нас есть идеальный участник соглашений за столом с позиции силы, чтобы иметь дело как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.). Никто не получит все, что хочет", - считает Хегсет.

Он выразил надежду, что крепкий мир между Украиной и Россией удастся достичь при помощи силы европейцев.

К слову, более детально с заявлениями Пита Хегсета об Украине можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Что было с 2016 по 2020 год

Напомним, в 2015 году лидеры Германии, Франции, Украины и России заключили "вторые Минские соглашения", которые предусматривали прекращение огня.

Но, несмотря на это, в период с 2016 по 2020 год продолжались локальные бои.

Также в период с 2016 по 2020 год россияне совершали несколько провокаций - их боевая авиация приближалась к границам Украины, а также совершала полеты над временно оккупированным Крымом.

В 2018 году катеры Пограничной службы ФСБ РФ атаковали в Керченском проливе украинские корабли.

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